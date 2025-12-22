انخفضت أسعار البيض، والحديد، والسمك البلطي، والزيت، والسكر، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-12-2025، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

