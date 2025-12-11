أعلنت شركة دانة غاز، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بالشرق الأوسط، عن نجاح حفر بئر "شمال البسنت-1" الاستكشافي في دلتا النيل البرية بمصر.

وأظهرت النتائج الأولية للبئر احتياطيات تُقدّر بين 15 و25 مليار قدم مكعب من الغاز، مع توقعات بوصول إنتاجه إلى ما لا يقل عن 8 ملايين قدم مكعب يوميًا عند ربطه بالشبكة القومية.

ويمثل البئر الجديد رابع إنجاز ضمن برنامج الشركة لحفر 11 بئرًا تطويرية واستكشافية باستثمارات 100 مليون دولار، بهدف رفع الإنتاج المحلي وزيادة الاحتياطيات.

وكانت الشركة قد أنهت خلال العام الجاري حفر ثلاثة آبار ضمن البرنامج، أضافت نحو 10 ملايين قدم مكعب يوميًا للإنتاج.

ويتوقع أن يسهم البرنامج في إضافة 80 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات القابلة للاستخراج على المدى الطويل.

وبالتوازي، نجحت دانة غاز في إعادة إكمال ثلاثة آبار إضافية خارج البرنامج، ما رفع الإنتاج بنحو 9 ملايين قدم مكعب يوميًا، ليصل إجمالي الزيادة من برامج الحفر وإعادة الإكمال إلى قرابة 30 مليون قدم مكعب يوميًا حتى الآن.

وتتوقع الشركة بدء حفر البئر الخامس في البرنامج، "دافوديل" الاستكشافي، خلال الأسبوع الأول من يناير 2026.

وأكد ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لدانة غاز، أن نجاح "شمال البسنت-1" يعزز جدوى البرنامج الاستثماري في مصر ويبرز الإمكانات الكبيرة لطبقات الغاز في دلتا النيل، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الاكتشافات سيسهم في تقليل اعتماد مصر على واردات الغاز الطبيعي المسال والوقود السائل، بما يوفر أكثر من مليار دولار للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وأوضح أن الاتفاق مع شركة إيجاس منح الشركة مساحات إضافية بشروط مالية أفضل، مشددًا على الدور الحيوي لانتظام المدفوعات في استمرار هذه الاستثمارات.