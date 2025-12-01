ارتفعت الدواجن، والبيض، والسمك البلطي، والجبن، والزيت، والفول، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-12-2025، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الجبن والزيت والفول بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين