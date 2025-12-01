إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الطماطم والأسمنت وارتفاع الذهب

كتب : مصراوي

03:10 م 01/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت الدواجن، والبيض، والسمك البلطي، والجبن، والزيت، والفول، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-12-2025، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

