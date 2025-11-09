استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأحد 9-11-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3560 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4577 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 5340 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6102 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 42720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189772 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 305100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.60% إلى نحو 4001 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.