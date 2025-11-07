إعلان

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

11:03 ص 07/11/2025

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 7-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و68 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم أسعار المأكولات البحرية سوق العبور سعر كيلو السمك البلطي سعر كيلو مكرونة سويسي سعر كيلو كابوريا

