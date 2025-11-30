إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الطماطم والسكر والحديد والأسمنت والذهب

كتب : أحمد الخطيب

12:54 م 30/11/2025

انخفضت أسعار الزيت والسكر والدواجن والبيض والكابوريا والطماطم والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد 30-11-2025، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

انخفاض الكابوريا.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الزيت والسكر والدواجن بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد

