شعبة المخابز تبحث مع "التموين" طرق التعامل مع المخالفات والغرامات

عقدت شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهُم هذا القطاع، بمشاركة عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة.

وجاء الاجتماع برئاسة خالد فكري رئيس الشُعبة الجديد، وشارك فيه عطية حماد الرئيس السابق للشُعبة.

ومن ضمن الموضوعات التي ناقشها مجلس إدارة الشُعبة كيفية التعامل مع المخالفات والغرامات والتصالح مع أصحاب المخابز، وأيضًا أهمية التعامل مع التظلمات التي يتقدم بها أصحاب المخابز والفحص الدقيق لها في ظل أهمية قطاع المخابز مجتمعيًا.

وأكّد مجلس إدارة الشُعبة على أهمية الدور الرقابي ، وأن هناك تقديرًا كاملًا له، ولذلك هناك أهمية لزيادة التعاون بين الشُعبة والجهات الرقابية خلال المرحلة القادمة في ظل أن المصلحة واحدة لكافة الأطراف.

وأكد عبد الباسط عبد النعيم، على أهمية زيادة التعاون بين الجانبين لتحقيق الصالح العام والحفاظ على معايير انتاج الخبز.

وأضاف عبد النعيم، أن مديرية التموين تعي تمامًا أهمية المخابز وحقوق أصحابها، وأن فحص التظلمات يتم بدقة كبيرة وأن باب مكتبه مفتوح لأي تظلم بحيث يحصل أصحاب المخابز على كامل حقوقهم في ظل أنهم يمثلون قطاعًا مجتمعيًا هامًا.

وأشار عبد النعيم، إلى أن هناك مرونة كبيرة في التعامل بما يُحافظ على اللوائح والقوانين ومعايير إنتاج الخبز.

وعلى هامش الإجتماع، كرّمت الشعبة عطية حماد على جهوده خلال السنوات السابقة في خدمة هذا القطاع ، وتم اختياره رئيسًا شرفيا للشُعبة خلال الفترة القادمة.