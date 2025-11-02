استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد 2-11-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و17 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا.