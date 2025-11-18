إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الجبن والسكر وانخفاض الحديد والذهب

كتب : أحمد الخطيب

01:04 م 18/11/2025

خريطة الأسعار

ارتفعت أسعار الجبن، والسكر، والدقيق، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18-11-2025، بينما انخفضت أسعار البيض، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما انخفضت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

7 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الجبن والسكر والدقيق اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الثلاثاء

