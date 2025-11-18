ارتفعت أسعار الجبن، والسكر، والدقيق، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18-11-2025، بينما انخفضت أسعار البيض، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما انخفضت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

