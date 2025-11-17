سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره في تعاملات الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بمنتصف تعاملات الأحد 16-11-2025، عند نفس مستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6215 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5438 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4660 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3625 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2590 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 193288 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 43500 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.10% إلى نحو 4084 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.