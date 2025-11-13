ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر، والفلفل الحامي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025، بينما انخفضت أسعار الفلفل الرومي، والخيار الصوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و8 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و22 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.