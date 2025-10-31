شعبة الجمارك: التنسيق بين المالية والاستثمار يحقق سرعة ودقة الإجراءات

كتبت- دينا خالد:

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك ، ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف، إن اجتماع حسن الخطيب وزير الاستثمار، مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تناول مجموعة من التوصيات المهمة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات، والتي لاقت اهتمامًا واسعًا من الوزير.

وقال العرجاوي إن تلك التوصيات تضمنت الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية، وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات، ومتابعة الأداء بشكل أسبوعي لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية والميدانية.

وأضاف العرجاوي، أن الوزير أبدى تفهمًا كاملًا للتحديات التي تواجه المجتمع التجاري، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الإجراءات سيساهم في تسريع عملية الإفراج الجمركي، بما يخفف الأعباء على المستوردين ويعزز حركة التجارة.

وأشار العرجاوي، إلى أن توحيد نظم المخاطر وتفعيل التثمين والتبنيد الآلي يمثلان محورين أساسيين في تطوير المنظومة الجمركية.

وأوضح العرجاوي، أن شريف الكيلاني نائب وزير المالية أكد خلال الاجتماع أن الوزارة تتابع بدقة كافة خطوات تخفيض زمن الإفراج، بما يحقق كفاءة أعلى في الأداء وسرعة في إنجاز المعاملات الجمركية.