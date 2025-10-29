وزير البترول: بئر جديدة بحقل ظهر تضيف 70 مليون قدم مكعب غاز يومياً

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية نجاح الانتهاء من حفر البئر "ظهر-9" في حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.

وأوضح الوزير في بيان له اليوم أن نتائج البئر كشفت وجود طبقة حاملة للغاز تسمح بإنتاج نحو 70 مليون قدم مكعب غاز يومياً وذلك في إطار جهود تأمين احتياجات السوق المحلي والعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية من الغاز الطبيعي.

وقد جري حفر البئر "ظهر-9" بواسطة سفينة الحفر "سايبم 10000"، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان والجدول الزمني المخطط.

ويأتي هذا النجاح امتداداً لما حققه البئر "ظهر-6"، ضمن خطة تنمية الإنتاج من حقل ظهر وبما يشير إلى الإمكانيات الواعدة لمراحل التطوير المستقبلية للحقل .

وفي سياق متصل، انطلقت أمس الثلاثاء أعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة للغاز الطبيعي "Denise W-1X" في منطقة تنمية دنيس قبالة سواحل بورسعيد بالبحر المتوسط ، بواسطة جهاز الحفر المصري "القاهر-2" التابع للشركة الحديثة للحفر ، في مياه بعمق 98 متراً، وباستهداف عمق إجمالي يتجاوز 4200 متر.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن تكثيف برامج العمل وحفر الآبار الجديدة في مناطق امتياز شركة إيني الإيطالية يمثل رسالة ثقة من الشركة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول والغاز في مصر، و يعكس التزامها الجاد بضخ استثمارات جديدة وتعزيز الشراكة.

وأوضح أن تلك الخطوات تعد أيضا ترجمة فعلية لسياسات الوزارة خلال الفترة الماضية في تحفيز الاستثمارات، وإزالة التحديات أمام الشركاء .