‏ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب : مصراوي

04:33 ص 27/10/2025

سعر الذهب

كتب- محمد فتحي:
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن انخفض سعره بشكل مفاجئ بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بشكل مفاجئ بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 26-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-10-2025 وهي كالآتي:

- ىسعر الذهب عيار 24 بلغ 6258 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5475 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4693 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3650 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2607 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 194620 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 43800 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.32% إلى نحو 4113 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

