أسعار الذهب في مصر تحلق اليوم لمستويات غير مسبوقة بمنتصف التعاملات

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 16-10-2025، مقارنة ببداية التعاملات- ليحلق إلى مستويات غير مسبوقة- وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3773 جنيهًا للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4851 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5660 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6468 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 45280 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 201154 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 323400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68% إلى نحو 4235 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج