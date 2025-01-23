سعر الذهب يعاود الارتفاع بحلول تعاملات مساء الخميس

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الذهب عيار 14 نحو 2537 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3261 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3805 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 4349 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30440 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى نحو 2744 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بحلول تعاملات مساء الخميس، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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