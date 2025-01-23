إعلان

سعر الذهب يعاود الارتفاع بحلول تعاملات مساء الخميس

05:29 م الخميس 23 يناير 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الذهب عيار 14 نحو 2537 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3261 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3805 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 4349 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30440 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى نحو 2744 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بحلول تعاملات مساء الخميس، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوى: أسعار الذهب

ارتفاع سعر الذهب سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا سعر جرام الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الموعد والتكلفة والتقنية.. كل ما نعرفه عن صمام مجدي يعقوب
أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي