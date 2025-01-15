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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:53 ص الأربعاء 15 يناير 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37588.19 جنيه، بتراجع 275.14 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39366.51 جنيه، بتراجع 298.63 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2912.09 جنيه، بتراجع 94.01 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز
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