وزير الصناعة يصل لبغداد لبحث مشاركة شركات مصرية متخصصة بأعمال الطرق بمشروعات بالعراق

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت وزارة الصناعة عن زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير للعاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رسمي يضم رئيسي الهيئة العامة للطرق والكباري و جهاز تنظيم النقل البري الداخلي ورؤساء 13 شركة مصرية من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والمشروعات التنموية.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الأحد، كان في استقبال الوزير، رزاق محيبس السعداوي وزير النقل العراقي. والسفير أحمد سمير السفير المصري بالعراق.

ومن المقررة أن يلتقي الفريق مهندس كامل الوزير خلال زيارته كل من رزاق محيبس السعداوي وزير النقل العراقي وبنكين ريكاني وزير الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة العراقي خالد بتال وزير الصناعة والمعادن العراقي.

كما سيقابل الوزير، رئيس هيئة الاستثمار العراقية وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل والصناعة بالاضافة إلى بحث مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في أعمال البنية التحتية والطرق والكباري والمشروعات التنموية في المشروعات المختلفة بالعراق.