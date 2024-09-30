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انخفاض في سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين

05:30 م الإثنين 30 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب 10 جنيهات اليوم الاثنين خلال نهاية التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات ، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى2387 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3069 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3580 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4091 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2639 دولارا اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنسبة 18.93 % ، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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