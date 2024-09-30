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رئيس البورصة: مؤشر "الشريعة" جذب 3 صناديق استثمارية بقيمة 200 مليون جنيه

04:37 م الإثنين 30 سبتمبر 2024

أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن المؤشر الشريعة الذي تم تدشينه هذا العام يعد المؤشر الأكثر أداءا ونموا في المؤشرات المحلية.

جاء ذلك على هامش إنطلاق مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2024" في النسخة السابعة اليوم الاثنين، بحضور احمد كجوك، وزير المالية، ومحمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، ومحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتابع الشيخ، أنه خلال الفترة الأولى من إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية استطاع جذب المستثمرين لإنشاء 3 صناديق استثمارية بحجم يقدر بنحو 200 مليون جنيه.

ويذكر أن البورصة المصرية أعلنت عن إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية إيجى اكس33 خلال منتصف شهر يونيو الماضي ليضم 33 شركة من مختلفة أبرزها قطاع العقارات.

أحمد الشيخ البورصة المصرية مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2024 احمد كجوك وزير المالية محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية محمود محيي الدين
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