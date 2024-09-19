تراجع مفاجىء في سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس

كتبت– أمنية عاصم:

عاد سعر الذهب للانخفاض بشكل مفاجئ بقيمة 5 جنيهات خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

كان سعر الذهب قفز بنحو 35 جنيها خلال منتصف التعاملات اليوم، وسط خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 0.5% على الدولار، وفق ما قاله نادي نجيب.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 2.326 ألف جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 عند 2.991 ألف جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 نحو 3.490 ألف جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 3.988 ألف جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب عند 27.920 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2.577 ألف دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، زاد بنسبة 0.71%، خلال التعاملات المسائية مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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