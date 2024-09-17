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هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:04 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت-أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.33% عند مستوى 30159 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.02% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.91%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 99.05 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 35.3 مليون جنيه، وبينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 134.37 مليون جنيه.

وكان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.78% عند مستوى 30260 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية مؤشر EGX70
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