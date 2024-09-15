بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بالتعاملات المسائية؟

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بنهاية التعاملات، عن نفس مستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة خلال منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2320 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2983 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3480 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3977 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 27840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2567 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أول أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.77% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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