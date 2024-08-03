الإحصاء: 10% انخفاضا بقيمة عجز الميزان التجاري خلال مايو الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، عن تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 10.3% خلال مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وحسب بيان من الجهاز اليوم السبت، بلغت قيمة عجز الميزان التجاري بنحو 3.57 مليار دولار خلال شهر مايو 2024 مقابل 3.98 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق.

وأوضح الجهاز، تراجع عجز الميزان التجاري رغم ارتفاع قيمـة الصـادرات بنسبة 0.4%، حيـث بلغت 3.81 مليار دولار خلال شهر مايو 2024 مقابل 3.79 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها:

(فواكه طازجة بنسبة 17.4%، ملابـس جاهزة بنسبـة 5.5%، عجائـن ومحضــرات غذائية بنسبــة 32.2%، سجــاد وكليــم بنسبه 1.3%).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (البترول الخام بنسبة 4.3%، ومنتجات البترول بنسبة 17.4%، وأسمدة بنسبة 5.2%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.5%).

وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 5.1%، حيث بلغت 7.38 مليار دولار خلال مايو 2024 مقابل 7.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجـع ذلـك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلع وأهمهـا:

( مواد أوليه من حديد أو صلب بنسبــه 0.3%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 2.9%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 24.7%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 23.3%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: ( منتجات البترول بنسبة 86.1%، وقمح بنسبـة 153.6%، وغاز طبيعي بنسبة 39.2 %، وسيارات ركوب بنسبة 15.2%).