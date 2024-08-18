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أسعار البيض تنخفض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:17 ص الأحد 18 أغسطس 2024

أسعار البيض

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 160.38 جنيه، بتراجع 46 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 168.56 جنيها، بتراجع 1.44 جنيه.

أسعار البيض مركز معلومات مجلس الوزراء كرتونة البيض
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