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انخفاض أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

10:49 ص الخميس 15 أغسطس 2024

أسعار البيض

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كتبت ـ- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار كرتونة البيض العادي ( الأبيض ، الأحمر ) باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 163.45 جنيه، بتراجع 84 قرش.

كرتونة البيض البلدي: 163.6 جنيه، بزيادة 15 قرش.

أسعار البيض انخفاض أسعار البيض
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