إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13 أغسطس

06:24 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

أسعار الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتبت - أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3961 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4008 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3507 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 3006 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28056 جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.

البورصة المصرية سعر الذهب أسعار الذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* الصحة العالمية تعقد اجتماعًا طارئًا وسط تفش دولي لـ"جدري القرود"
* "الأولى منذ مايو".. المقاومة تطلق صاروخين "إم 90" باتجاه تل أبيب
* الطريق إلى إيطاليا.. رحلة إنقاذ أطفال غزة المصابين تُفرق الأسر - معايشة مصورة