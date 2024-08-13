تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13 أغسطس



كتبت - أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3961 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4008 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3507 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 3006 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28056 جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.