بعد تراجعه.. سعر الذهب يرتفع اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، وصعد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 20 جنيها مع بداية التعاملات ليتخطى 3 آلاف جنيه، قبل أن يتراجع 5 جنيهات خلال منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2213 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 2846 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3320 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3794 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 26560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالمياً

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2452 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بنسبة 0.18%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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