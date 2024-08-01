تراجع طفيف لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات بشكل طفيف، وهبط الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 20 جنيها مع بداية التعاملات ليتخطى 3 آلاف جنيه.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2203 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2833 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3305 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3777 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 26440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالمياً

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2435 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.50%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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