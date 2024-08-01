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تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس

10:57 ص الخميس 01 أغسطس 2024

أسعار الحديد

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40219.66 جنيه، بتراجع 2.87 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41567 جنيها، بتراجع 173.44 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2252.79 جنيه، بتراجع 111.68 جنيه.

أسعار الحديد الحديد الأسمنت
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