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وزير البترول يستقبل وفد "أباتشي" لبحث أنشطتها في مصر

06:20 م الإثنين 08 يوليه 2024

وزير البترول يستقبل رئيس شركة أباتشى

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كتب- أحمد والي:

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جريج مكدانيال، رئيس شركة "أباتشى" -أحد أكبر منتجي الزيت الخام- في مصر والوفد المرافق؛ لبحث أنشطة الشركة فى مصر وخططها خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها بالصحراء الغربية.

وقال بدوي، إن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام يأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة وذلك بالتعاون مع شركاء القطاع الأجانب من خلال الإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة تضيف لرصيد مصر من الاحتياطيات.

وأضاف بدوي أن "أباتشي" تُعد أحد أكبر منتجي الزيت الخام في مصر وساهمت في تحقيق نجاحات كبيرة من خلال شراكتها مع قطاع البترول المصري والتي تمتد لسنوات طويلة والتزامها بعملياتها في مصر في جميع الظروف والتحديات.

وأكد بدوي، على أهمية تبادل الخبرات بين قطاع البترول والشركة العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة وخاصة في مجالات البحث والاستكشاف وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون والسلامة والصحة المهنية وتدريب الكوادر البشرية وتوفير التكنولوجيات المتطورة التي تتمتع بها أباتشي.

كريم بدوي وزير البترول رئيس شركة أباتشى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي أباتشي أحد أكبر منتجي الزيت الخام
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