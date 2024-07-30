390 مليار جنيه.. مبيعات طلعت مصطفي تقفز 7 أضعاف منذ بداية العام

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تحقيقها مبيعات غير مسبوقة بقيمة 390 مليار جنيه حتى 29 يوليو 2024 مقابل 60 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة أكثر من 7 أضعاف.

وبحسب بيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم، حقق مشروع ساوثميد مبيعات قياسية بقيمة 251 مليار جنيه في أقل من شهر فقط منذ فتح البيع.

وتابع البيان، أن مشروع بنان الذي تم إطلاقه مؤخراً في المملكة العربية السعودية حقق مبيعات غير مسبوقة أيضاً تقدر بحوالي 42 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو 2024 متفوقاً على مستهدفات مبيعات السنة الأولى.

أكد البيان، أن الزخم القوي للمبيعات الذي شهدتة المجموعة خلال عام 2024 هو شهادة قوية على قوة واعتراف علامتها التجارية الممتازة وسجلها المتين بين قاعدة عملائها التي تزيد عن 140 ألف عميل من العملاء ذوي معدلات إنفاق مرتفعة.

وتوقع البيان، أن قطاع الفنادق للمجموعة سيولد أكثر من 300 مليون دولار إيرادات مجمعة والذي يضم 3.500 غرفة تشغيلية في مصر، مضيفاً أن القطاع سيزيد بحوالي 5 ألف غرفة.

كما توقع البيان، أن تزيد مبيعات المجموعة لهذا العام من الأرباح قبل الضرائب بحوالي 45 مليار جنيه خلال 4 لـ 5 سنوات، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه من الأرباح قبل الضرائب من المبيعات التي بلغت 145 مليار بنهاية عام 2023.