البترول توقع اتفاقية مع كايرون إنرجي لضخ استثمارات بـ120 مليون دولار بخليج السويس

كتب- أحمد والي:

وقع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ومسئولي شركة كايرون انرجى CHEIRON ENERGY، علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، اتفاقية التزام منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس بين الهيئة وشركتي كايرون وكوفبيك لضخ استثمارات جديدة لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في رقعة البحث والاستكشاف ، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار.

ونصت الاتفاقية أيضا على الالتزام بحفر 9 آبار منها 3 آبار استكشافية لزيادة أعمال الاستكشاف والتي ستساهم في زيادة الإنتاج من نحو 21 ألف برميل خام يومياً الى 26 الف برميل خام يومياً.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، جاء ذلك التوقيع استمراراً لسلسلة المباحثات التي يعقدها الوزير مع شركات البترول العالمية العاملة في مصر لمتابعة خطط ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.

وأكد مسئولو شركة كايرون انرجى -المتمثلين في عمرو دياب رئيس الشركة، وديفيد توماس عضو مجلس الإدارة- على أن لديها برنامج عمل مكثف في مناطق امتيازها البرية والبحرية، وأنها تخطط لزيادة عدد الحفارات في مناطق عملها للوصول للهدف المشترك لزيادة الإنتاج والإحتياطيات، كما أنها تتطلع لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى من مشروع تنمية حقل غرب البرلس البحري.

وأكد بدوي خلال اللقاء على أهمية توجيه الجهود على التوازى في دعم أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات والإنتاج وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تطوير الخزانات المتقادمة لدعم الإنتاج مشيرا إلى أهمية دور التكنولوجيات الحديثة في هذا الصدد لاستثمار الفرص، موضحا أهمية العمل على خفض تكلفة إنتاج البرميل لزيادة الجدوى الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف و المهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج.