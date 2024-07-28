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تراجع طفيف لأسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:17 ص الأحد 28 يوليه 2024

أسعار البيض

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كرتونة البيض بشكل طفيف باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 155.83 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كرتونة البيض البلدي: 163.75 جنيه، بتراجع 82 قرشا.

أسعار البيض كرتونة البيض مركز معلومات مجلس الوزراء
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