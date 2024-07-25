إيسترن كومباني تعتمد بيع "مصنع 9" بأكتوبر بـ 1.6 مليار جنيه للمتحدة للتبغ

كتبت- شيرين صلاح:

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، المنعقدة اليوم الأربعاء، على بيع قطعة الأرض والمباني والمعدات المؤجرة حاليًا (المسماة مصنع رقم 9 /بالمجمع الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر) إلى الشركة المتحدة للتبغ (UTC) مقابل مليار و584 مليون جنيه، وهو المتوسط السعري للتقييمات الثلاث المقدمة من شركات التقييم المعتمدة من البنك المركزي.

ووفق بيان من الشركة اليوم، وافق على القرار كلا من المهندس تامر جادالله رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية، حضر الجمعية هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وأعضاء الجمعية.

ووفق البيان، كما وافقت الجمعية العامة للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، على قبول تنازل الشركة المتحدة للتبغ عن حقها في استرداد القيمة الإيجارية المتبقية من الإيجار السنوي للمصنع، والذي تم سداد قيمته بالكامل بموجب عقد الإيجار الذي ينتهي في 26 أبريل 2025، وكذلك وافقت على الترخيص بإبرام عقود المعاوضة.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن إدارة الشركة وضعت خطة لزيادة الإيرادات السنوية من خلال تنويع مصادر الدخل وتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، ولذا تمثل قرارات الجمعية العامة خطوة رئيسية في تحقيق هذا الهدف، وأكد بان مجلس الإدارة يستهدف استمرار العمل على تعظيم وتنمية موارد الشركة بطرق مختلفة ورشيدة.

واضح أمان أن الطاقة الإنتاجية للمجمع الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر قادرة على استيعاب زيادة حجم الإنتاج في الفترة الحالية وفي المستقبل دون الحاجة إلى تلك المواقع.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية إيسترن كومباني، على تصويب الخطأ المادي في المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بعدد الأسهم، وهذا التصويب يتماشى مع عدد الأسهم التي تم توزيعها فعليًا عن طريق "مصر المقاصة"

وحسب البيان، الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.