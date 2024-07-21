إعلان

BBC

البترول: شركة مصرية تنجح في تطوير البولي إيثيلين لدعم مواسير الصلب

03:16 م الأحد 21 يوليو 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

نجحت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" ، بالتعاون مع شركة "محرم بلاست"، في تطوير منتج فريد ومميز من البولي إيثيلين للمرة الأولى في الأسواق المحلية وهو "Polyethylene Steel Pipe Coating Black Compound"؛ المُستخدم في تغليف الخطوط البرية للمواسير الصلب لتوفير حماية إضافية لمقاومة العوامل البيئية والتآكل مما يساعد في تمديد عمر المواسير والحفاظ على كفاءتها أثناء نقل الخام والمنتجات داخل مصر.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، جاء هذا التطوير في إطار استراتيجية العمل على زيادة المكون المحلي في الصناعة البترولية.

وأوضح هشام رياض، رئيس شركة إيثيدكو أنه دعماً لسياسة التكامل بين شركات القطاع فقد قامت الإدارات الفنية بشركة إيثيدكو بالتنسيق مع صاحب رخصة مصنع البولي إيثيلين بمجهودات فعالة في سبيل تطوير المنتج الجديد بدءً من اختيار أفضل المواصفات، والظروف الفنية والتشغيلية للتصنيع، والخلط والتحبيب والإشراف على تجارب تشغيل المنتج الجديد بمصانع التغليف التابعة لشركة "بتروجت".

وأضاف رياض أنه تم اعتماد المنتج وإطلاق أول شحنة منه لصالح شركة "بتروجيت" لتوفير احتياجات مصانع تغليف المواسير الصلبة عوضاً عن المنتجات المستوردة من الخارج؛ مما يساعد في توفير العملة الأجنبية والاستمرار في توريد الخامات الأولية للمشروعات الاستراتيجية والتي تساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية .

الالالالا

شركة محرم بلاست تطوير البولي إيثيلين إيثيدكو
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 21 يوليو

إعلان

إعلان

* أول تعليق لترامب على انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية
* "كنت أنوي الترشح ولكن".. ماذا جاء في خطاب انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
* أول تعليق إسرائيلي على إعلان بايدن انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية
* بعد تأييد بايدن لها.. من هي كامالا هاريس المرشحة المحتملة لرئاسة أمريكا؟