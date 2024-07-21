البترول: شركة مصرية تنجح في تطوير البولي إيثيلين لدعم مواسير الصلب

كتب- أحمد والي:

نجحت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" ، بالتعاون مع شركة "محرم بلاست"، في تطوير منتج فريد ومميز من البولي إيثيلين للمرة الأولى في الأسواق المحلية وهو "Polyethylene Steel Pipe Coating Black Compound"؛ المُستخدم في تغليف الخطوط البرية للمواسير الصلب لتوفير حماية إضافية لمقاومة العوامل البيئية والتآكل مما يساعد في تمديد عمر المواسير والحفاظ على كفاءتها أثناء نقل الخام والمنتجات داخل مصر.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، جاء هذا التطوير في إطار استراتيجية العمل على زيادة المكون المحلي في الصناعة البترولية.

وأوضح هشام رياض، رئيس شركة إيثيدكو أنه دعماً لسياسة التكامل بين شركات القطاع فقد قامت الإدارات الفنية بشركة إيثيدكو بالتنسيق مع صاحب رخصة مصنع البولي إيثيلين بمجهودات فعالة في سبيل تطوير المنتج الجديد بدءً من اختيار أفضل المواصفات، والظروف الفنية والتشغيلية للتصنيع، والخلط والتحبيب والإشراف على تجارب تشغيل المنتج الجديد بمصانع التغليف التابعة لشركة "بتروجت".

وأضاف رياض أنه تم اعتماد المنتج وإطلاق أول شحنة منه لصالح شركة "بتروجيت" لتوفير احتياجات مصانع تغليف المواسير الصلبة عوضاً عن المنتجات المستوردة من الخارج؛ مما يساعد في توفير العملة الأجنبية والاستمرار في توريد الخامات الأولية للمشروعات الاستراتيجية والتي تساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية .