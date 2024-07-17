البترول: مجمع إنتاج السولار بأسيوط يقلل 40% من فاتورة الاستيراد

كتب- أحمد والي:

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية إن مشروع مجمع إنتاج السولار الجاري تنفيذه بمحافظة أسيوط بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك"، سيسهم في زيادة إنتاج مصافي التكرير المصرية من السولار، و تقليل نحو 40% من فاتورة استيراده بعد انعكاس زيادة الإنتاج على تقليل الكميات المستوردة.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الأربعاء، يمثل ذلك المشروع من قيمة مضافة للاقتصاد ولمنطقة صعيد مصر على وجه الخصوص التي تشهد إقامة هذا المشروع على أرضها بمحافظة أسيوط.

وأضاف بدوي أن المشروع ضمن أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية انطلاقا من كونه مشروعاً قومياً حيوياً وأساسياً لزيادة إنتاج الوقود.

وأطلع بدوي خلال الاجتماع على تقدم العمل في استكمال أعمال الإنشاءات الجارية بالمشروع في موقع إقامته بمحافظة أسيوط، حيث بلغت نسبة تقدم الاعمال الكلية الحالية للمشروع 77% ومُستهدف الانتهاء من المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو 3 مليارات دولار وفق البرنامج الزمني في ديسمبر 2025.

وأكد بدوي على أهمية دور الشركات المصرية إنبي وبتروجت التي تتعاون في اعمال التنفيذ مع شركة تكنيب العالمية، وما تضمه هذه الشركات المصرية من عقول وكوادر بشرية هندسية وفنية متميزة تنفذ بكفاءة هذه النوعية من المشروعات الكبري علاوة على دورها في زيادة المكون المحلي بالمشروع.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير للموقف التنفيذي للمشروع اليوم، من خلال اجتماع عقده مع الشركات العالمية والمصرية المنفذة لأعمال إقامة المشروع.

وحسب البيان، ضم الاجتماع ماركو فيلا، الرئيس التنفيذي لشركة تكنيب انرجيز المقاول العام وفرانشيسكو كامراتي، ورئيس تنمية الأعمال وشركة تكنيب في مصر والمهندس وليد لطفي، ورئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي ورئيس شركة إنبي، والمهندس محمد بدر رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك"، والمهندس أحمد الخليفة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات، والمهندس خالد البدري وكيل وزارة البترول للمشروعات.