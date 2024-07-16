قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي بالتعاملات المسائية

كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء بتعاملات المساء، وزاد الجرام 40 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 20 جنيها خلال تعاملات اليوم، ليصل إجمالي ارتفاعاته 60 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2206 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2887 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3310 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3783 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2462 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع بنسبة 1.63%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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