انخفاض الباذنجان والخيار .. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار الباذنجان، والفلفل الرومي والحامي، والخيار في سوق العبور، اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس. بينما ارتفع سعر البطاطس، والكوسة، والتفاح المصري.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

البطاطس بين 31 و20 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 4 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرش.

الكوسة بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 16 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و8 جنيهات ، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي: بين 4.5 و7 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 و9 جنيها، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة



برتقال صيفي بين 6.5 و 8 جنيه.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

تفاح مصري بين 15 و35 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.





