تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت متوسط أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 102.82 جنيه، بتراجع 1.39 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 84.61 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.02 جنيه بحد أقصى.





