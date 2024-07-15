انخفاض الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم :





تراجع سعر الطماطم والكوسة والفلفل الرومي البلدي والخيار في سوق العبور، اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس. بينما ارتفع سعر البصل الملوخية والبرتقال والليمون البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و9 جنيها، تراجع جنيهين.

البطاطس بين 12 و20 جنيها.

البصل بين 4.5 و8.5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الكوسة بين 7 جنيهات و10 جنيها، بتراجع 3 جنيه.

الفاصوليا بين 16 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و10 جنيهات ، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: بين 6 و7 جنيهات.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب بين 8 و10 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 6.5 و 8 جنيه، بزيادة 50 قرش.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

تفاح مصري بين 15 و31 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.





