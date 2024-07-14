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زيادة للمرة الثالثة.. الشرقية للدخان تعلن أسعارها الجديدة

11:47 ص الأحد 14 يوليه 2024

شركة الشرقية للدخان

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كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة الشرقية للدخان- إيسترن كومباني، زيادة أسعار منتجاتها من السجائر المحلية بقيمة 22 قرشا في العلبة الواحدة اعتبارا من يوم الجمعة الماضية. وهو ما أكده رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي، لمصراوي.

وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار منتجات إيسترن كومباني خلال 2024، حيث أعلنت الشركة عن زيادتين في فبراير وأبريل الماضيين.

وأوضحت شركة الشرقية- إيسترن كومباني- أن الزيادة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

ويرصد مصراوي الأسعار الجديدة وفقا لقوائم أسعار الشركة:

سجل سعر كليوباترا بوكس 10" نحو 25جنيها

وسعر كليوباترا كينج سايز 34.72 جنيه

ارتفع سعر سجائر كليوباترا سوفت لتسجل 34.72جنيه

سجل سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) من 34.72 جنيه

ارتفع سعر سجائر كليوباترا بوكس( أبيض، ألوان ) من 34.50 جنيه إلى 34.72 جنيه.

ارتفع سعر سجائر سوبر ستار إلى 34.72 جنيه.

وسجل سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) من 34.72 جنيه.

وسجل سعر مونديال سويتش( بلوبيري، منتول) 34.72 جنيه.

ووصل سعر كليوباترا بلاك 34.72 جنيه.

وسجل سعر سجائر ماتوسيان سوبر 34.72 جنيه .

واستقر سعر سجائر سعر مونديال فايسروي/بال مال عند 55 جنيها

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الشرقية للدخان إيسترن كومباني أسعار السجائر
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