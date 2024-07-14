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تراجع أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:34 ص الأحد 14 يوليه 2024

أسعار البيض

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 155.39 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 162.88 جنيه، بتراجع 2.86 جنيه.

أسعار البيض أسعار كرتونة البيض مركز معلومات مجلس الوزراء
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