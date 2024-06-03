"المصرية للاتصالات" تنفي تلقيها أي عرض لشراء الأبراج التابعة لها

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة المصرية للاتصالات أنه بشأن الخبر المنشور تحت عنوان " السيادي السعودي مهتم بشراء أبراج تابعة لشركتي اتصالات مصريين" أن الشركة لم تقوم بدراسة بيع وإعادة تأجير الأبراج الخاصة بها منذ أكثر من عام.

وأكد البيان المرسل من البورصة المصرية اليوم الاثنين، أن الشركة لم تتلقي أي عروض حتى الآن بهذا الشأن.

وأضاف البيان، أنه في حال التوصل لقرار نهائي بخصوص هذا الشأن سوف تقوم الشركة المصرية للاتصالات بالإفصاحات الكاملة الخاصة بها الشأن أخذه في الاعتبار متطلبات المادة 43 مكرر من قواعد القيد.

أوضح البيان، أنه جاري حالياً إعادة الدراسة المالية والتجارية بعد استقرار الأوضاع الإقتصادية بالتعاون مع السادة مستشاري الشركة المالي والفني والتجاري و القانوني.

يذكر أن البورصة المصرية قامت بإيقاف سهم الشركة لمدة 10 دقائق خلال مستهل التعاملات لحين إطلاع البورصة على البيان التوضيحي المرسل من الشركة رداً على الخبر الوارد.