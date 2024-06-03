ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار السمك البلطي والمكرونة والجمبري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما تراجع سعر كيلو الكابوريا والسبيط والكاليماري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و63 جنيها، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و 120 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 جنيها و 390 جنيهات، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و 200 جنيهات، بتراجع 35 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 100 جنيها و300 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.