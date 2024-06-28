"طلعت مصطفى والسويدي إليكتريك".. 10 أسهم حققت ارتفاعات أسبوعية كبيرة بالبورصة

كتبت- أمنية عاصم :

تصدر أسهم 10 شركات تداولات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتحتل تلك الشركات حصة سوقية تصل لـ 53.4% من إجمالي قيمة تداولات السوق.

وجاءت في صدارة الترتيب مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداولات وصلت إلى 1.85 مليار جنيه، بحجم تداولات بلغ 32.5 مليون ورقة مالية بحصة سوقية 9.6%.

وجاء سهم شركة السويدى إليكتريك في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 1.68 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 35.43 مليون ورقة مالية بحصة سوقية 8.7%، واحتل المركز الثالث البنك التجاري الدولي بقيمة تداولات وصلت إلى 1.47 مليار جنيه بحجم تداولات بلغ 19.4 مليون ورقة مالية وبحصة سوقية 7.6%.

صلتأتي شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في المركز الرابع بقيمة تداولات 938 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ 153.5 مليون ورقة مالية وبحصة سوقية 4.9%.

وسجلت مجموعة اي اف جي القابضة قيمة تداولات 893.7 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ 47.6 مليون ورقة مالية لتحتل المركز الخامس، يليها شركة حديد عز بقيمة تداولات 812.7 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ 9.65 مليون ورقة مالية.

واحتلت شركة بالم هيلز للتعمير المركز السابع بقيمة تداولات 734.77 مليون جنيه ثم شركة إعمار مصر للتنمية بقيمة تداولات بلغت 729.38 مليون جنيه.

وفي المركز التاسع شركة بلتون القابضة بقيمة تداولات بلغت 662.9 مليون جنيه، وشركة ابو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية جاءت في المركز العاشر بقيمة تداولات بلغت 535.4 مليون جنيه.