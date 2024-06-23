خريطة الأسعار: تراجع الدواجن والبيض وزيادة الذهب اليوم الأحد في الأسواق

كتب- أحمد والي:

شهدت أسعار الحديد، والسمك البلطي ارتفاعا في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما تراجعت أسعار الدواجن، والبيض، والسمك المكرونة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء وموقع سوق العبور، وعاود الذهب للارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار اللحوم والدواجن والأرز والزيت (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة في سوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار كرتونة البيض تتراجع اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

5 جنيهات تراجعا بأسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)