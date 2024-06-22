شعبة الخضروات: ارتفاع استهلاك المصريين من البصل خلال فترة العيد

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المصريين استهلكوا 300 ألف طن بصل خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى بسبب "الفتة".

وأضاف النجيب، في بيان صحفي اليوم السبت، أن معدل شراء البصل بلغ زوته خلال فترة العيد، بسبب اهتمام المصريين بعمل "فتة العيد"، والتي تشمل ضمن مكوناتها البصل أحد المكونات الرئيسية.

وأوضح النجيب، أن إجمالي إنتاج مصر من البصل يصل ألى 3 مليون طن.

وأشار النجيب، أن أسعار البصل تتراوح مابين متوسط سعري 5 جنيهات للكيلو الواحد.