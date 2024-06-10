كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ببداية التعاملات، عند مستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2060 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2649 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3090 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2293 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بانخفاض 0.04%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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