متماشيا مع التوقعات.. تراجع معدل التضخم الشهري بمصر خلال مايو الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية بنسبة 0.8% لشهر مايو الماضي مقابل 0.9% لشهر أبريل الماضي، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين.

كما انخفض معدل التضخم الشهري في المدن لشهر مايو إلى 0.7% مقابل 1.1% في الشهر السابق.

وجاء تراجع معدل التضخم متماشيا مع التوقعات، حيث كشف استطلاع للرأي لرويترز، توقعات بمواصلة التضخم في مصر تباطؤه للشهر الثالث في مايو، والأشهر التي تليه أيضا، وفق موقع العربية.

وأرجع الجهاز تراجع معدل التضخم لشهر مايو إلى انخفاض مجموعة من السلع جاءت على النحو التالي:

- أسعار الخضروات بنسبة 8.7%.

- أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.6%.

- أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.9%.

- أسعار الزيوت والدهون بنسبة 3 %.

- أسعار الحبوب والخبز بنسبة 2.5%.

- أسعار الملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 1.7%.

- أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%.